Magazin Dilan Çıtak Tatlıses: İdo'yu sormayın köpeğim kızıyor

Dilan Çıtak Tatlıses: İdo'yu sormayın köpeğim kızıyor

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Dilan Çıtak Tatlıses: İdo'yu sormayın köpeğim kızıyor

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan İdo üç yıllık sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçen cuma akşamı nişanlanmıştı. // Ali KESER

21 Ekim 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Aralıkta da nikah masasına oturacaklar. Hem babası İbrahim Tatlıses, hem de kardeşi İdo ile bir süredir arası bozuk olan Dilan Çıtak Tatlıses önceki gün köpeği Marcus ile Nişantaşı’ndaydı. ‘

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'Sakinleş Marcus’

İdo Tatlıses’in nişanlandığından haberi olmadığını söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, “Nikaha davet ederlerse gider misiniz?” sorusu karşısında gerildi.

Yorum yapmak istemediğini belirtti. “Peki İdo ile hâlâ küs müsünüz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Bakın köpeğim Marcus bu sorulara çok kızıyor. Huzuru kaçıyor oğlumun.” Ardından köpeğine sakin olmasını söyledi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin yüzüklerini İbrahim Tatlıses takmıştı.

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