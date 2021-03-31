Dilan Çıtak Tatlıses iş yerine giren hırsızların saldırısına uğradı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in Nişantaşı'nda bulunan tırnakçı dükkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Dilan Çıtak Tatlıses soluğu Harbiye Polis Karakolu'nda aldı.
31 Mart 2021, Çarşamba 16:25 Son Güncelleme:
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İstanbul Nişantaşı'ndaki iş yerine giren yabancı uyruklu bir kaç kişi tarafından saldırıldığını ifade eden Dilan Çıtak, hırsızlık amaçlı saldırıdan yaralanmadan kurtuldu. Dilan Çıtak, olayın hemen ardından durumu polise bildirip soluğu karakolda aldı.
Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter ilerleyen dakikalarda yanlarında çalışan bir gençle karakoldan ayrıldı. Gencin kafasından darbe aldığı görüldü.