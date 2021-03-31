İstanbul Nişantaşı'ndaki iş yerine giren yabancı uyruklu bir kaç kişi tarafından saldırıldığını ifade eden Dilan Çıtak, hırsızlık amaçlı saldırıdan yaralanmadan kurtuldu. Dilan Çıtak, olayın hemen ardından durumu polise bildirip soluğu karakolda aldı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter ilerleyen dakikalarda yanlarında çalışan bir gençle karakoldan ayrıldı. Gencin kafasından darbe aldığı görüldü.

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