Dilan Çıtak Tatlıses sinir krizi geçirdi! İfade verdi

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Tatlıses, köpeği veterinere götürmek için yasağı ihlal ettiğini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiğini belirtti. Takvim'de yer alan habere göre ünlü şarkıcıya 3150 TL ceza kesildi.

'Sinir krizi geçirdim'

Tartıştığı polislere hakaret ettiği için savcılığa şikayet edilen Çıtak, verdiği ifadede "Olay günü hasta köpeğimi veterinere götürüyordum. Polis ceza kestiği sırada köpeğim kustu. Ben de sinir krizi geçirdim" dedi.

Soruşturmada ifade veren Çıtak, olay günü nişanlısı Levent Dörter ile birlikte köpeğini veterinere götürmek istediklerini, polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip acil hastaneye gitmek istediklerini söylediğini anlattı.

Dilan Çıtak, "Rapora rağmen polisler bizimle münakaşa etmeye başladı. Köpeğim kusmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Polislerin görevini yapmasına engel olmadım" dedi.

'Polis bize hakaret etti'

Çıtak'ın nişanlısı Levent Dörter'in de olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Dörter, polis memurlarına mukavemet etmediğini söyleyerek polislerin kendisine ve nişanlısına hakaret ettiğini belirtti. İkili hakkında görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.



