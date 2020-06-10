Oyuncu Müge Boz’un eşi, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz önceki gün motoru ile Nişantaşı’ndan Fulya’ya doğru iniyordu. Ne maske takmıştı ne de koruyucu kask. İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak da bir döviz bürosuna girdi. Kapıdaki uyarıya rağmen maske takmamıştı.

Oysa geçtiğimiz günlerde yoldan geçen bir kadına “Maske takmamış, onu boğasım var” diyen kendisiydi! Dilan Çıtak habercileri fark edince çalışanlardan maske isteyip apar topar taktı.