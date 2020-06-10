Magazin Dilan Çıtak Tatlıses'in maskesi düştü

Dilan Çıtak Tatlıses'in maskesi düştü

Magazin

Dilan Çıtak Tatlıses'in maskesi düştü

Geçtiğimiz günlerde yoldan geçen bir kadına “Maske takmamış, onu boğasım var” diyen Dilan Çıtak kapıdaki uyarıya aldırmadan döviz bürosuna maskesiz girdi. Ali KESER / POSTA

10 Haziran 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Müge Boz’un eşi, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz önceki gün motoru ile Nişantaşı’ndan Fulya’ya doğru iniyordu. Ne maske takmıştı ne de koruyucu kask. İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak da bir döviz bürosuna girdi. Kapıdaki uyarıya rağmen maske takmamıştı.

Oysa geçtiğimiz günlerde yoldan geçen bir kadına “Maske takmamış, onu boğasım var” diyen kendisiydi! Dilan Çıtak habercileri fark edince çalışanlardan maske isteyip apar topar taktı.

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