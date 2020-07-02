Magazin Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses'i kızdıracak açıklamalar

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses'i kızdıracak açıklamalar

Magazin

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses'i kızdıracak açıklamalar

İbrahim Tatlıses ile 26 yıl sonra 2016’da kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasında ev krizi çıkmıştı. (Hakan Kırarslan)

02 Temmuz 2020, Perşembe 08:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dilan, babasının tüm evlatlarına Kuşadası’ndan yazlık villalar verdiğini, kendisinin alamadığını söyleyince Tatlıses şu açıklamayı yapmıştı:

“Dilan tapu için evrakları geç getirdi.”

Bu sözlere kızan Dilan Çıtak babası için çok sert konuştu!

‘Çocuk evrakla yapılmaz’

İşte Dilan Çıtak’ın babası İbrahim Tatlıses’i kızdıracak o açıklaması:

“Evrağı geç gönderdim. Çünkü herkes gibi koşarak tapu dairesine gitmedim. Sonra ‘evrak kayboldu’ denildi. Ben mal, para peşine düşmem. Ama adaletli olmak lazım. Yardımcılara kadar verilen bir ev, 27 yıl sonra kabul edilen bir evlada verilmiyorsa tuhaf! Bana ‘İmpartorun kızısın, yırttın’ diyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Kiramı ödüyorum, arabamı kendim aldım. Çocuk evrakla yapılmaz, evlat hislerle yapılan bir varlık. İnsanları salak yerine koymamak lazım.”


İlgili Haberler
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız’la tanıştırmışPerihan Savaş'tan İbrahim Tatlıses'e: Allah akıl fikir versinAradığı aşkı Gülçin Karakaya'da bulan İbrahim Tatlıses: Ben kadınsız yapamam!İbrahim Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emmy Rossum pandemiyi altı ay önce görmüş