Dilan, babasının tüm evlatlarına Kuşadası’ndan yazlık villalar verdiğini, kendisinin alamadığını söyleyince Tatlıses şu açıklamayı yapmıştı:

“Dilan tapu için evrakları geç getirdi.”

Bu sözlere kızan Dilan Çıtak babası için çok sert konuştu!

‘Çocuk evrakla yapılmaz’

İşte Dilan Çıtak’ın babası İbrahim Tatlıses’i kızdıracak o açıklaması:

“Evrağı geç gönderdim. Çünkü herkes gibi koşarak tapu dairesine gitmedim. Sonra ‘evrak kayboldu’ denildi. Ben mal, para peşine düşmem. Ama adaletli olmak lazım. Yardımcılara kadar verilen bir ev, 27 yıl sonra kabul edilen bir evlada verilmiyorsa tuhaf! Bana ‘İmpartorun kızısın, yırttın’ diyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Kiramı ödüyorum, arabamı kendim aldım. Çocuk evrakla yapılmaz, evlat hislerle yapılan bir varlık. İnsanları salak yerine koymamak lazım.”







