Magazin Dilara Aksüyek'ten Onur Bay cevabı

Dilara Aksüyek'ten Onur Bay cevabı

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Dilara Aksüyek'ten Onur Bay cevabı

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir'de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Aksüyek, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı dokuz yaş küçük sevgilisi Onur Bak hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu./ SEÇKİN ŞENVARDAR

14 Temmuz 2021, Çarşamba 08:26 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay (25)'ın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti.

Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir'de köpeğiyle birlikte objektiflere takıldı. Onur Bay ile aralarındaki dokuz yaş farka aldırış etmeyen ikili hakkındaki son noktayı Aksüyek koydu.

'BEN O SAYFAYI ÇOKTAN KAPATTIM'

Aksüyek, ''Ben o sayfayı çoktan kapattım siz hala orada mısınız?'' ifadesini kullandı. Keyfi gayet yerinde olan Aksüyek yeni başlamış olduğu 'Baş Belası' adlı dizi de Nazlı karakteri ile rol alarak iyi bir projeye imza attığını söyledi.

Dilara Aksüyek kendinden dokuz yaş küçük 25 yaşındaki Onur Bay ile ilişkisi gündemden düşmemişti. Çift her ne kadar gelen eleştirilere kulak asmasada, aşkları sadece dört ay sürdü.

Dört ayın sonunda çift birbirilerinden ayrıldı. Ayrılık sonucunda her ikisi de sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.


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