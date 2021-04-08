Türkiye Dilara Kandak cinayetinde eski eşe istinaftan 'beraat' kararı

Dilara Kandak cinayetinde eski eşe istinaftan 'beraat' kararı

Türkiye

Dilara Kandak cinayetinde eski eşe istinaftan 'beraat' kararı

Antalya'da cansız bedeni battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan Dilara Kandak'ın katil zanlısı olarak yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eşi Ahmet Yorulmaz (26), dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandığı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde beraat etti.

08 Nisan 2021, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın, kaybolduktan 40 gün sonra 4 Mart 2018 günü tarlada cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan genç kadının cesedinin çıplak, elleri, kolları ve ayaklarının iple bağlı olduğu belirlendi. Yapılan otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Kandak'ta bulunan sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. İkinci kez evlenen ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Ahmet Yorulmaz tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, sanık Ahmet Yorulmuz 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapse mahkum edildi ve cezada indirime gidilmedi. Sanık avukatı Nihan Kanat, kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde 4’üncü duruşması görülen davada karar verildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktule yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiğine ve bu suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme suçunu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli kesin, objektif, her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığını belirtti. Savcı mütalaasının devamında, “İlk derece mahkemesi hükümlerinin bu yönüyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu dosya kapsamında anlaşılmakla, sanık hakkında verilen hükümlerin kaldırılmasına ve sanığın beraatına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" denildi.

BERAATINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını kaldırarak, sanığın beraatına hükmetti. Sanık avukatı Nihan Kanat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, başından beri müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, “Mahkeme ayrıca maktul Dilara Kandak’ın öldürülmesi ve cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştiren fail ya da faillerin tespiti amacıyla Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bu bizim başından beri istediğimiz bir karardı" diye konuştu.

DHA - Süleyman EKİN

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Rauf Tamer
Akılda kalan
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Siyasetin yolunu kapatmayalım
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor? (2)
Murat Çelik
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER CHP Milletvekili Tanrıkulu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" yargılandığı davada durma kararı