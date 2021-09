Kraliçe olduğunu öğrendiğinde ne hissettin?

60 yarışmacı vardı. İlk beşten geriye doğru sonuçlar açıklanmaya başlayınca “Bu iş olacak” dedim. Hem güzelim hem de farklı. Kraliçe seçildiğime hiç şaşırmadım. Birinci olursam heyecandan ağlayacağımı düşünmüştüm ama nedense ağlayamadım. Henüz çocukken bir güzellik yarışmasında kraliçe seçildiğimi hayal eder ayna karşısında teşekkür konuşmaları yapardım. Tacı giydikten sonra bu kez hayali değil gerçek teşekkür konuşmamı yaptım.

Hiç estetik yaptırdın mı?

Yaptırmadım çünkü ihtiyacım yok. İlerleyen zamanda ihtiyaç duyarsam küçük dokunuşlar yaptırabilirim. Hayatım boyunca saçlarımı hiç boyatmadım. Oyuncu olmak istediğim için estetik operasyonlar yüz hatlarımı ve mimiklerimi değiştirir diye yaptırmıyorum.

HER YERİMİ VE HER ŞEYİMİ ÇOK SEVİYORUM

Kendinde beğenmediğin bir yerin var mı?

Kendimle barışmam zamanımı aldı. Bu süreçte kendimle hem seviştim hem kavga ettim. Sonunda kendimle barıştım. Her yerimi her şeyimi çok seviyorum. Fiziki olarak yüzümü ve bakışlarımı çok beğeniyorum, saçlarıma aşığım. Merhamet, vicdan ve vefa duygularına sahip olmam en büyük zenginliğim.

Bu ışıltılı dünyanın bir de yıpratıcı yönü var. Buna hazır mısın?

Ben hiçbir zaman “Hazırım ve oldum” demeyeceğim. Her an tetikte olup attığım her adıma çok dikkat edeceğim. Göreceğim, öğreneceğim daha çokşey var ama kendime çok güveniyorum. Bu dünyaya karşı hep temkinli olup tedbiri elden bırakmayacağım.

KARANLIĞIN GÖKKUŞAĞI VADETTİĞİNİ GÖRENE KADAR SİYAH GÖZLÜKLERİM VARDI

Dünyaya siyah gözlükle mi yoksa gökkuşağının tüm renkleriyle mi bakıyorsun?

Karanlığın bana gökkuşağı vadettiğini görene kadar siyah gözlüklerim vardı. İyi ki o karanlık ve zorlu yolculuktan geçmişim. Şimdi tüm renklerin coşkusunu yaşayıp tadını çıkartıyorum.

Pakistan’da bir markanın yüzü oldun. Bundan bahseder misin?

Pakistan’daki giyim markası SİFA’nın yüzü oldum. Şu an ülkenin her yerinde billboard’larında ve dergilerindeyim. Bu denli büyük çaplı reklam kampanyasında olacağımı hiç tahmin etmemiştim. Çekimler İzmir’de Alaçatı’da yapıldı.

Sosyal sorumluluk projelerine katkın oluyor mu?

Sosyal sorumluluk için düzenlenen defilelere asla “Hayır” demiyorum. Podyumda 10 adım atarak belki bir hayvanın ya da insanın hayatına katkım oluyor. Kitap yazdım, yakında basılacak. Onun gelirini Anadolu’da ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacağım.

Ailen bu yolculuğunda sana destek oldu mu?

İlk başladığım dönemlerde kabul etmediler. Çok zorlandım ama hep savaştım. Onları ezip geçmedim. Küçük oyunlarla yavaş yavaş onları ikna etmeyi başardım. Babam eski Beyoğlu fotoğrafçılarından. Bu sektörü ve zorluklarını çok iyi bildiği için korkuyordu. Babam bana destek olmadı ama moralimi de bozmadı. Babama minnettarım.

İÇİMDE BİRÇOK DİLARA VAR

Yeni oyuncuların çoğu güzellik yarışmalarından çıktı. Senin amacın nedir?

Aslında bu yarışmalara katılan herkesin amacı bu. Kariyerime oyuncu olarak devam etmek istiyorum. İçimde birçok Dilara var. Onlardan biri de oyuncu Dilara. Bale yapan, dans eden, piyano çalan, ünlü bir yazar olmak isteyen Dilaralar var. Bu mesleklerin iyi derecede eğitimlerini aldım.

ŞU ANDA BİR SEVGİLİYE AYIRACAK ZAMANIM YOK

Sevgilin var mı?

Şu an yok, olsa da bir sevgiliye ayıracak zamanım yok. Şimdilik aşk hayatımı dizginliyorum. Kimsenin vaktini, sevgisini boşa harcamak istemiyorum. Önceliğim kariyerim.

Sevgilin olabilecek erkekte aradığın özellikler nelerdir?

Gizemli olması hoşuma gider. Onu keşfetmek o kişiye daha çok aşık olmamı sağlar. Statüsü, maddi durumu, yakışıklı olması beni çok ilgilendirmiyor. Zeki, merhametli, ince düşünceli olsun, beni her anlamda taşıyabilsin, başarılarımdan gurur duysun ve desteklesin. Hepsi bu.

AŞK BENİM İÇİN TAŞINMASI EN ZOR KIYAFET

Dilara’nın aşk tanımı nedir?

Aşk benim için taşınması en zor kıyafettir. Onu giyip herkese sergileyemezsin. O kıyafeti herkese giyersen ne modelinin güzelliğini ne kumaşının kalitesini ne de ne kadar özenli dikildiğini anlarlar.

İLK AŞKIM İLKOKULDA YÜRÜME ENGELLİ SINIF ARKADAŞIMDI

Aşık olunca nasıl biri oluyorsun, ilk aşkın kimdi?

Aşık olunca kendimi tanıyamıyorum. Çok ödün veriyorum, çabuk affediyorum. İlişki bittiğinde de sevdiği kadar nefret eden bir kadına asla dönüşmüyorum. İlk aşkım ilkokulda yürüme engelli bir sınıf arkadaşımdı. Teneffüslerde onu tekerlekli sandalyesinde gezdirirdim. Belki bu kadar fedakar olmamın sebebi ilk aşkımın bana hediyesidir.

BİR KAĞIT PARÇASINA ATILAN İMZAYLA EVLENMEK BANA SAMİMİ GELMİYOR

Sevgililer ille de evlenmeli mi?

Hayır değil. Bir kağıt parçasına atılan imzayla evlenmek bana samimi gelmiyor. Benim sevgim kalbimde. Kağıtta imza, parmağımda yüzük olsa ne olur olmasa ne olur?

Hayatı akışına bırakan biri misin yoksa zorlayan mı?

Çok sabırsızım, istediğim her şey hemen olsun istiyorum. Hiç oturup bekleyen biri olamadım. O kapıyı vura vura, kıra kıra zorlar aşındırırım. Bu da beni çok yıpratıyor. Plansız planları sevmiyorum, ani verilmiş bir tatil planı bile düzenimi bozabiliyor.

Yaşadığın dünyadan memnun musun?

Ülkemiz açısından bakınca hiç memnun ve mutlu değilim. Tecavüzler, kadın cinayetleri çocuklarımıza, hayvanlarımıza, doğaya yapılan vahşetler beni derinden etkiliyor. Yeni tanıştığım biriyle kahve içmeye bile korkar oldum. Elimde bir sihirli değnek olsa kötü insanların kalbine merhamet, vicdan ve sevgi koyardım.

'BEN BUNU GİYMEM’ DİYEN BİRİ MODEL OLMASIN

Modellikte kırmızı çizgilerin var mı?

Modellikte kırmızı çizgim hiç olmadı bu süreçten sonra da olmayacak. Ben bir askıyım, tasarımcım o kıyafeti bana uygun görüyorsa giyerim. İşimi her zaman profesyonel olarak yaptım. “Ben bunu giymem” diyen biri de zaten model olmasın.

Kitaplarla aran iyi. Şu an okuduğun kitap var mı?

Güney Afrikalı-Kanadalı model ve diyetisyen Maye Musk’ın kariyerini anlattığı kitabını okuyorum. 50 yıl boyunca Time dahil olmak üzere onlarca derginin kapağı olmuş. Çok etkileyici bir kitap. ‘Kariyer nasıl yapılır?’ diye merak eden herkese tavsiye ediyorum.