Dilara Koçak: ‘Herkes ince ve zayıf olmamalı’

Doğal yaşam kapsamında söyleşi gerçekleştiren Dilara Koçak, sağlıklı ve doğal beslenme ile ilgili merak edilenleri anlattı. Kilo verirken doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Dilara Koçak, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerektiğiniz bunu yaparken de hiçbir besini tamamen hayattan çıkarmamak gerektiğini söyledi.

Hiçbir besini hayatınızdan tamamen çıkarmayın

Çeşitli besin gruplarını tüketmemiz gerektiğini söyleyen Dilara Koçak, “Her gün aynı şeyi yiyemezsiniz. Sağlıklı olan çeşitlilik. 3-5 kilo fazlanız olsun ama iyi beslenin ve sağlıklı olun bu yeterli. Herkes ince ve zayıf olmamalı. Her gün sebze yiyip mutsuzsanız bu sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Biraz fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın. Hiçbir besini hayatınızdan tamamen çıkarmayın. Kendinizi motive ederek yiyeceklerinizi çeşitlendirin.” dedi.

İhtiyacınızdan fazlasını almayın, hiçbir şeyi atmayın

Üretilen gıdaların ise 3’te 1’i israf olduğunu belirten Koçak; ‘’İsraf için çözüm öze dönmek, doğaya dönmek. İhtiyacınızdan fazlasını almayın. Elmanın kabuklarını soyup yemeyin. Soyacaksanız kabuklarını bir kaba koyup sirke yapın. O sirke ile meyve ve sebzeleri yıkayın. O yıkadığınız suyla çiçeklerinizi sulayın. Bunların hepsi basit önlemler. Önemli olan bu farkındalığı kazanmak.’’ dedi.