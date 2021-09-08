Magazin Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli?

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Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey 2021'de final heyecanı yaşandı. Güzellerin podyumda fırtına estirmesinden sonra 20 finalistten biri bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan edildi. Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu. Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

08 Eylül 2021, Çarşamba 22:54 Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alan 20 finalistten biri bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan etti. Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu.  Peki, Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar..

DİLARA KORKMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dilara Korkmaz Miss Turkey 2021 birincisi oldu. Miss Turkey 1.si Dilara Korkmaz 23 yaşında ve Ankara Üniversitesi Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. Dilara Korkmaz'ın boyu 1.77 cm.

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