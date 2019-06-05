Dilara Tor kimdir?
Oyuncu Dilara Tor hakkında cep telefonu hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis isteniyor. Haberin basında yer almasıyla birlikte ise Tor hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Dilara Tor'un, cep telefonu çaldığı iddia edildi. Tor, bir AVM'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor. Oyuncu, ifadesinde telefonu yanlışlıkla aldığını söyledi.
Bu haber ile birlikte Dilara Tor hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.
Dİlara Tor, seslendirme yönetmenliği ve mikrofon oyunculuğu yapıyor. Tor, liseyi Bahçelievler Lisesi'nde okurken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur.