Dilara Yücel: Gencim, güzelim, şampiyonum

Boksa başlama hikayen nasıl başladı?

Avusturya’da doğdum. Küçük yaşta annemle birlikte Eskişehir’e yerleştik. Hem kötü arkadaş gruplarından uzaklaşmak hem de kilo vermek için boksa başladım. Henüz 18 yaşındayım ve Avrupa şampiyonu olmayı başardım. Boks yaparken kendimi çok özgür ve iyi hissediyorum. Karakterime kişiliğime en çok uyan spor boks olmalı.

Sporculuk hayatının henüz başında sayılırsın ama ne gibi sıkıntılar yaşıyorsun?

Bir sponsor desteği olmadığı sürece hedeflere ilerleyebilmek çok zor. Sporcular kendi destekleriyle ve bulabilirlerse sponsorluklarla ilerliyor. Genç sporculara gerekli destek verilirse ülkemize daha fazla başarının geleceğine eminim.

SPOR YOLCULUĞUMDAKİ ÇOĞU MASRAFI KENDİ CEBİMİZDEN KARŞILADIK

Düello maçları ve diğer ihtiyaçlar için bugüne kadar ne kadar harcama yaptınız?

500 bin lira civarında… Spor yolculuğumdaki çoğu masrafı kendi cebimizden karşıladık.

Bir sporcu olarak bir günün nasıl geçiyor?

Sabahları 45-50 dakika koşuyorum. Bazen gelecekteki hedeflerime bazen de özgürlüğüme koşuyor gibi hissediyorum kendimi. Gün içinde bir saat antrenman yapıyorum. Geriye kalan süreyi kitap okumaya ve dinlenmeye ayırıyorum. Köpeğimle vakit geçirmeyi de çok seviyorum.

Avrupa şampiyonu oldun, sırada dünya şampiyonluğu var. Peki ya sonra?

Dünya şampiyonluk kemerini almayı hedefliyorum. Daha sonra dünyanın en büyük federasyonlarının kemerlerini almak istiyorum.

İLK YUMRUKTAN SONRA BU SPORA AİT OLDUĞUMU ANLADIM

İlk maçında neler hissettiğini hatırlıyor musun?

İlk profesyonel maçımda çok heyecanlıydım. Kasksız ilk maçım olacaktı ve ilk yumruktan sonra profesyonel boksa ait olduğumu anladım.

Başarıların geldikçe hayatında neler değişti?

Sevenlerimin olması ve bana değer vermeleri gurur verici. Daha fazla çalışıp bu sevgiye layık olmak istiyorum.

RİNGDE KENDİMİ KAYBEDİYORUM, ÇILGIN GİBİYİM

Senin için “Ringde çok çılgın” diyorlar. Haklılar mı?

Çok doğru! O an sadece kazanmaya odaklıyım ve kendimi kaybediyorum. Çılgın gibiyim. Bir keresinde çok hırslanmıştım; Hakem ayırmasaydı kendimi nasıl durdurabilirdim, bilmiyorum.

TÜRK KADININ GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIM

En büyük hayalin ne?

Yenilgisiz bir şekilde boks tarihinin bu zamana kadar Türkiye’ye gelmemiş kemerlerini kazanmak. Türk kadınının gücünü tüm dünyaya duyuracağım.

RİNGLERİN EN GÜZEL KADINIYIM VE RAKİPLERİMİN KORKULU RÜYASIYIM

Kendini nasıl tanımlarsın?

Ringlerin en güzel kadını ve rakiplerimin korkulu rüyasıyım. Ringden çıktıktan sonra korkulu rüya ve korkutucu olma taraftarı değilim.

ELİMDE İMKAN OLSA DA TÜM KADINLARA KENDİLERİNİ NASIL SAVUNACAKLARINI ÖĞRETEBİLSEM

Erkek şiddeti konusunda neler düşünüyorsun?

Elimde imkan olsa da tüm kadınlara kendilerini nasıl savunacaklarını öğretebilsem. Her kadın kendini savunabilmeyi öğrenmeli.

Hiç şiddete maruz kaldın mı?

Bugüne kadar daha öyle bir şey yaşamadım ama yaptığım sporun ahlakı olarak öğrendiğim sporu dışarıda uygulamam etik olmaz. Tabii ki ileriye gidilirse ringlerdeki yüzümü gerçekte de gösterebilirim.

YUMRUKTAN ASLA KORKMUYORUM

Bir kadın olarak bu sporu yapmak biraz da cesaret gerektiriyor. Hiç korktuğun oluyor mu?

Kadınların ayrı bir gücü var. Ringe girdiğimde maçımı zevkle yapıp zafer anını düşünüyorum. Yumruktan asla korkuyorum.

Türkiye’de boksa gereken ilginin gösterildiğini düşünüyor musun?

Ne yazık ki hayır… Ülkemizde futbol dışında hiçbir spora ilgi gösterilmiyor; oysaki bayrağımızı dalgalandıran ne yıldızlar var…

Seni örnek alanlara neler tavsiye edersin?

Genç kızlar, kendinizi savunacak kadar boks öğrenin!

AŞKIN HAYATIMA GİRMESİNE İZİN VERMİYORUM

Aşk hayatı nasıl gidiyor?

Yoğun bir tempoda çalışıp başarıdan başarıya koşan 18 yaşında bir sporcu olarak, aşkın hayatıma girmesine izin vermiyorum.

En beğendiğin yerin?

En çok gözlerimi ve saçlarımı beğeniyorum.

En son okuduğun kitap?

Sun Tzu’nun ‘Savaş Sanatı’ kitabını okudum.

Hangi müzik türünü seversin?

Rap.

Asla yanından ayırmadığın üç şey?

Annem, köpeğim, kendim.

Annen hayatında ne ifade ediyor?

Her şeyim. Çok genç bir annem var. Ablam zannedenler oluyor. Çok azimli ve benim başarılı olmam için yoğun çaba harcıyor. Onunla gurur duyuyorum.

Fobilerin ve hobilerin nelerdir?

Fobim, yalnız kalmak. Köpeğimle ilgilenmeyi, gezmeyi ve fotoğraf çekinmeyi çok seviyorum.

DİLARA’NIN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI MAÇLARIN ÖZETİ