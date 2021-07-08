Buca'da yaşayan Dilara Çeke (22), geçen Pazartesi günü, tutkunu olduğu motosikletine atlayarak Çeşme'ye gezmeye gitti. Öğle saatlerinde İzmir'e dönmek için yola çıkan Çeke, otoyolda virajı alamayınca, yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve metrelerce sürüklenen Çeke, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, motosiklet kullanmayı çok seven genç kızın sosyal medya hesabına Almanca, yanan lastikler anlamına gelen 'Brennenden Reifen' yazdığı, ayrıca tekerleklerinden duman çıkan motosiklet üzerindeki bir fotoğrafını paylaştığı görüldü.

"YAŞIYORUM SENİ DELİCE"

İnstagram hesabından, tutkunu olduğu motosikletinin fotoğrafını "10 saniyelik yolu bile seninle geliyorum. Hep yanımda kal diye" yazan Çeke, hikayesinde paylaştığı motosikletinin fotoğrafına da paylaştığı şarkıda ise, "Tarifi zor ne diyeyim. Ölüyorum gözlerine, ölüyorum ah bana sor. Yaşıyorum seni delice. Yaşatıyorsun beni. Bitiyorum her şeyine" sözleri dikkat çekti. Dilara, Buca Ensari Cami'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç kızın kuzeni Kevser Ergüler (21), "Motosiklet kullanmayı çok seviyordu. Bu nedenle motosikletli yunus polisi olmayı çok istiyordu. 3 yıldır motosiklet kullanıyordu. İyi bir sürücüydü. Ehliyetini 6 ay önce almıştı. Hız yapmayı çok severdi ancak çok dikkatli kullanırdı. Çeşme Otobanına ikinci kez çıkmıştı. Kimsenin kalbini kırmazdı" dedi.



