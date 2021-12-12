Magazin Dilber Ay filminin afişi yayınlandı

Dilber Ay filminin afişi yayınlandı

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Dilber Ay filminin afişi yayınlandı

Yaşamı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizliklere güçlü sesi ve içten gülüşüyle karşı duran, asla geriye dönmeyip daima müziğiyle ilerleme savaşı veren usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilberay” filminin afişi yayınlandı.

12 Aralık 2021, Pazar 14:26 Son Güncelleme:
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Birden fazla filme konu olacak denli sarsıcı yaşam öyküsüyle ilham veren Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, “Müslüm” filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu

DİLBER AY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

“Dilberay” filminin afişi yayınlandı. 4 Şubat’ta vizyona girecek, bu yılın en fazla merak edilen filmi olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde boy gösterecek.




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