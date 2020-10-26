Magazin Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak

Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak

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Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Dilber Ay’ın hayat hikayesi film oluyor. Dilber Ay’ı Büşra Pekin canlandıracak.

26 Ekim 2020, Pazartesi 13:48 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş , görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

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Filmde, Dilber Ay’ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay'ın hayat hikayesini anlatan “Dilber Ay” filmi Adana, Sakarya ve İstanbul’da çekilecek. Filmde Dilber Ay’ı canlandıracak Büşra Pekin, sanatçının videolarını izleyerek rolüne hazırlanmaya başladı.


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