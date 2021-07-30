Kültür & Sanat Dilber Ay'ın hayatını anlatan filmden ilk görseller yayınlandı

Dilber Ay'ın hayatını anlatan filmden ilk görseller yayınlandı

Kültür & Sanat

Dilber Ay'ın hayatını anlatan filmden ilk görseller yayınlandı

Çocukluğundan itibaren yoksulluk ve dinmeyen acılarla şekillenen kaderine güçlü sesiyle baş kaldıran sanatçı Dilber Ay’ın hayatını konu alan Dilberay filminin çekimleri tamamlandı.

30 Temmuz 2021, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay’ın hayatını anlatan, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner’in kaleme aldığı “DİLBERAY” filminden ilk görüntüler yayınlandı. Sanatçının yaşamını çocukluğundan başlayarak satırbaşlarıyla anlatan filmin yönetmenliğini Ketche (Hakan Kırvavaç) üstlenirken müziklerde İskender Paydaş imzası var.

Oyuncu Büşra Pekin’in Dilber Ay’ı canlandırdığı filmde Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçar, Deniz Hamzaoğlu, Doğukan Güngör, Deniz Erdoğan gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor. 

“Dilberay” filminin bu yılın ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.


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