Kültür & Sanat Dilberay filminin vizyon tarihi belli oldu

Dilberay filminin vizyon tarihi belli oldu

Kültür & Sanat

Dilberay filminin vizyon tarihi belli oldu

Ünlü şarkıcı Dilber Ay’ın hayatını anlatan 'Dilberay' filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin’in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyon tarihi de açıklandı.

12 Aralık 2021, Pazar 14:29 Son Güncelleme:
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Birden fazla filme konu olacak denli sarsıcı yaşam öyküsüyle ilham veren Türk halk müziği şarkıcısı Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı. 

Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz.

ZENGİN KADRO

4 Şubat 2022’de tüm Türkiye’de vizyona girecek Dilberay filminde, Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler rol alıyor.

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