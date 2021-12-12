Dilberay filminin vizyon tarihi belli oldu

Birden fazla filme konu olacak denli sarsıcı yaşam öyküsüyle ilham veren Türk halk müziği şarkıcısı Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, Müslüm filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu Dilberay filminin afişi yayınlandı.

Bu yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz.

ZENGİN KADRO

4 Şubat 2022’de tüm Türkiye’de vizyona girecek Dilberay filminde, Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi isimler rol alıyor.