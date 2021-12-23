Dilde neden şişlikler olur? Dil şişmesi nasıl geçer?

Dil ağzımızın içerisinde ana yapısı tamamen kastan oluşan bir organdır. Gün içerisinde sıcak, soğuk, acı, tatlı gibi birçok uyarana maruz kaldığından farklı renk ve şekillere dönüşebilmektedir. Ama bu değişiklikler bazen can sıkıcı durunmlar nedeniyle de olabilmektedir. Dilde normal dışı şişliğe neden olan iki ana sebep alerji ve tümörlerdir. Alerjik şişmeler genellikle çocuklarda ve gençlerde farklı bir maddenin (ilaç, besin v.b.) alınmasının ardındn dakikalar veya saatler içerisinde gelişir ve dille beraber uvula dediğimiz küçük dudak ve damaklarda da şişlik oluşur. Tümöre bağlı dil şişlikleri ise genellikle daha yaşlı insanlarda uzun aylar içerisinde yavaş yavaş büyüyerek oluşur.

Bu hastalarda şişliğin sebebi nasıl tespit ediliyor?

Şişliğin ne kadar zamanda geliştiği bizim için çok önemlidir. Alerjiye bağlı şişlik çok kısa sürede oluşurken tümörlere bağlı şişlikler daha uzun sürede oluşmaktadır. Ayrıca alerjik şişliklerde alerjiye sebep olan nedeni araştırıyoruz. Bu bazen bir ilaç olabilirken bazen bir kuruyemiş veya bir şeker bile olabilir.

Dilinde şişlik farkeden hastalara neler önerirsiniz?

Öncelikle her şişliğin bir hastalık olmadığını hatırlatmak isterim. Özellikle dil kökü dediğimiz dilin arka tarında oluşan şişlikler genellikle tat tomurcuklarının büyümesi sonucunda oluştuğunu unutmayalım. Bu tat tomurcukları acılı, ekşili veya çok baharatlı yemeklerden sonra büyüyebilir. Hastalarımızın bir ksımı telaşla dilimin arkasında tümör var diye başvuruyor. Ama bunlar tat tomurcuklarının büyümesinden kaynaklanıyor.

Şişlik eğer hızlı olarak gelişiyor ise acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Çünkü bazen alerjiler ciddi solunum sıkıntısı ve hatta ölüme bile sebep olabilirler. Tümöre bağlı şişliklerde ise önce tümörün iyi huylumu kötü huylumu olduğu tespit edilmelidir. Tedavi tümörün durumuna ve cinsine göre planlanır.





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