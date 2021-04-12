Dilek Duası Nedir, Nasıl Yapılır?

İnsanın biraz korku ve çokça ümit duyguları arasında ihlasla ve kalpten edeceği duasının ret edilmeyeceği bildirilmiştir. Duanın bir ibadet şekli olduğu hatırda tutularak, sadece arzu ve isteklerin iletilmesi biçiminde bir duanın ehven olduğu unutulmamalıdır. Tam bir inanç, tevekkül ve ihlasla edilen duaların geri çevrilmeyeceği bildirilmektedir.

Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette dua konusu zikredilmektedir. Müminin Suresi 60. Ayette şöyle buyurulmuştur:" Rabbiniz size:" Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim." dedi." Bir başka sure olan Bakara Suresinin 216. ayetinde de şöyle denmiştir:" Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz."

İşte Allah-u Teala'nın tekrar tekrar kullarını dua etmeleri konusunda ikaz etmesi ortada iken bir de insanoğlunun özel olarak arzu ve istekleri için okuduğu ve Yaradan tarafından kabul olmasını umduğu dua vardır. Bu duaya "Dilek Duası" adı verilmektedir.

Dilek duasının Arapça Okunuşu şöyledir:" Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah el'azim elelzi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" Bu dilek duasının son derece etkili bir dua olduğu bilinmektedir. Dilek duasının Türkçe anlamı ise şöyledir:" Senin razı olmadıklarından ve yaptıklarımdan beni affet. Yapmadıklarımı da yapmamdan koru beni ey Allah'ım. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Hayy, Kayyum ve Azim olan Allah'a istiğfar eder, günahlarımdan pişman olup, sadece ona sığınırım."

Dilek duası Arapça olarak okunabileceği gibi Türkçe olarak da okunması mümkündür. Din alimlerinin altını çizdikleri ve üzerinde önemle durdukları konu bu duanın tam bir teslimiyet ve temiz niyetlerle okunması gerektiğidir.

Dilek duası okunmadan önce abdest alınmalıdır. Üç kez besmele çekilerek Fatiha Suresi okunmalıdır. Dilek duasının okunmasına geçmeden önce ise zikirlerin yapılması gerekmektedir. Dua ile birlikte okunması tavsiye edilen zikirler şunlardır:" Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Kadir, Ya Kav " Bu Esmaların 70 kez zikir edilmesi gerekmektedir.

Ramazan' da Dilek Duasının Fazileti Ve Faydaları

Dilek duasının safiyane duygularla ve temiz bir kalple okunması halinde Allah'u Teala tarafından geri çevrilmeyeceğine inanılmaktadır. Bilhassa Ramazan ayında çeşitli istek ve arzular için dilek duası edilmesinin pek faziletli olduğu bilinmektedir. Ramazan ayında dilek duasının fazilet ve faydalarını şöyle sıralamak mümkündür:





Ramazan ayında şeytanlar bağlanmıştır ve insanların dua ve zikirleri daha kolay bir şekilde yerine ulaşacağına inanılır.





Ramazan ayı, müminlerin Allah'a en fazla ibadet ettikleri yalvarıp yakardıkları bir zaman dilimidir. İşte böyle bir atmosferde kulun muradının Allah'ın inayetiyle gerçekleşeceğine inanılır.





Temiz bir kalple yapılan dilek duasının işlerin yoluna girmesi ve rızkın artmasına vesile olduğu bilinmektedir.





Dilek duasının bir önemli fazileti de şudur. Dilek duası kişiye kul olduğunun farkına varmasına katkı sağlar. Allah'ın büyüklüğünün farkına varan kişi kendisinin de acziyetinin idrakine varır.





Dilek duasının kabul edileceğini umarak ve tüm kalpten, yalvararak yakarışta bulunulması önemlidir.





Unutulmamalıdır ki; dilek duası Allah'ın hikmetine sığınarak bir istek ve arzuya kavuşmak için samimiyetle yapılan bir duadır. Bu nedenle de kulun yüce Yaradan'ına en yakın hissettiği bir andır.





Her kul en özel, en kalbi isteklerini bu dua ile Allah' tan talep eder. Allah'a yalvarmak ve saf kalple dua etmek bir kısmet ya da şifa dilemek mümkündür.