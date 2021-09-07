Dileklerin Kabul Olması İçin Dualar Nelerdir?

Allah, kullarından dilekleri ile ilgili kendisinden istekte bulunmalarını emretmiştir. İnsanlar aciz kullardır ve dileklerinin gerçekleşmesi için Allah'a dua etmeleri gerekir. Allah'ın hikmetine sığınarak isteklerin olması için Dilek Duası etmek gerekmektedir.

Bu dualar içten bir şekilde okunursa Allah tarafından kullarının dilekleri yerine getirilecektir. Fakat duaların içten ve temiz bir kalp ile okunması son derece önemlidir. Kişilerin imkanları dahilinde duayı okumadan önce abdest almaları gerekmektedir. Abdest alındıktan sonra ise üç defa Besmele çekip sonrasında Fatiha suresini okuyup dilek duası okumak gerekmektedir.

Dilek Duası Nedir?

Dilek duaları etkili bir duadır. İslam alimleri dilek duası okunurken temiz bir kalple bu duanın okunması gerektiğini söylemektedir. Dilek duası okunurken dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi ise duayı okumadan önce ve okuduktan sonra dileğin belirtilmesi gerektiğidir. Bunun yanında bu duanın Arapça okunması hayırlara vesile olmaktadır.

Dilek Duası Faziletleri Nelerdir?

Allah (c.c), kullarının bir dilekleri olduğu zaman kendisinden istemelerini emretmiştir. Bir isteği Allah'tan istemek ve dileğiniz ile ilgili Allah'a yalvarmanız ayıp bir davranış değildir. Gerçek Müslümanlar namaz kılarken Allah ile konuştuğunun farkında olan kişilerdir. Bu nedenle Allah'ın kullarının her konu ile ilgili Allah'a yalvarması ve yakarması gerekir.

Allah'tan saf bir kalp ile istenen dilekleri Yüce Yaradan geri çevirmez. Bunun yanında tüm dualar dilek yerine geçmektedir. Bir dileğin gerçekleşmesi için Müslümanlar içlerinden gelen duaları okuyabilirler. Dilek dualarının faziletleri şu şekildedir;





Dilek duası okumak insanların kul olduklarının farkına varmalarını sağlamaktadır.





Dilek duaları, kişinin dileği ne olursa olsun temiz bir kalp ile okunmalıdır.





İnsanların dileklerinin yakın bir tarihte gerçekleşmesine Allah'ın inayeti vesile olmaktadır.





Kısmetin açılması, hastalıkların iyileşmesi, işlerin yoluna girmesi ve aklınıza gelebilecek her türlü konu ile ilgili Allah'a dua etmek gerekmektedir.





Dileklerin Kabul Olması Nasıl Gerçekleşmektedir?

Dileklerinin kabul olmasını isteyen kişilerin öncelikle bu yolda ellerinden gelen çabayı göstermesi gerekmektedir. Bunun yanında Allah'a dua edilmesi de gerekir. Yani bir dileğin kabul olması için öncelikle kişilerin üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.







