Türkiye Dilencilerin yeni yöntemi pes dedirtti! Çöpten yiyormuş rolü yapıyorlar...

Dilencilerin yeni yöntemi pes dedirtti! Çöpten yiyormuş rolü yapıyorlar...

Türkiye

Dilencilerin yeni yöntemi pes dedirtti! Çöpten yiyormuş rolü yapıyorlar...

İstanbul'da insanların duygularını istismar eden dilenciler gün geçtikçe farklı yöntemler deniyor. Dilenciler yeni yöntemlerinde çöp karıştırmaya başladı. İşte pes dedirten dilencilik yöntemleri...

14 Ekim 2021, Perşembe 13:09 Son Güncelleme:
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CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu'nun haberine göre; Karaköy'de dilenciler kendilerine çöp konteynerlarını mesken tuttu. Çöpün yanında yemek yiyormuş gibi yapıp, çöpü karıştıran dilenciler insanların duyguları ile oynuyor. Tarihi ve turistik yerlere tezgah kuran dilenciler bu yöntemle turistleri ve vatandaşları istismar ediyor. 

ÇÖPTEN YİYORMUŞ ROLÜ YAPIYORDU!

Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden, rolünü oynayan bir dilenci, kameraları görünce şaşkına döndü. Yere serdiği poşeti hızla toplayıp sırtına alıp hızla bölgeden uzaklaştı. Aynı dilenci 200 metre sonra bir başka yere poşeti serip rolünü oynamaya devam etti. 

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ: KIRARIM KAMERANI!

Bir başka dilenci ise CNN Türk ekibini görünce "kırarım kameranı" diye tehdit savurdu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen dilenci muhabirin sorularını ise cevapsız bıraktı. 

VATANDAŞLARIN DUYGULARINI SÖMÜRÜYORLAR

Günde yüzbinlerce kişinin geçtiği semtlerde duygu sömürülerine devam eden dilencilerin, ne kadar para topladıkları ise bilinmiyor.

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