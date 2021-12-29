Dilencilik yaptı, kazandığı paraları metroda saydı!
İstanbul'da duraklarda dilencilik yapan bir kadın metro ile başka bir durağa giderken herkesin içinde kazandığı parayı saydı. Yolcular şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
29 Aralık 2021, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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Üsküdar Altunizade Metro İstasyonunda gelen dilenci durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi. Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi. Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak herkesin içinde saymaya başladı.
Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.
İHA
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