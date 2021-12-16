Türkiye Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı! İlk defa...

Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı! İlk defa...

Türkiye

Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı! İlk defa...

Düzce'de dilencilik yapan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 lira para çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, dilenen bir kişinin üzerinde ilk defa bu kadar yüklü miktarda para bulduklarını söyledi.

16 Aralık 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi’nde Dilencilik yaparken yakalanan Bekir T. karakola götürüldü. Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 lira para çıktı.


Tutanakla paralara el konulurken Bekir T. hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında işlem yapıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir Dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

DHA

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