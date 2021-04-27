Türkiye Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı!

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı!

Türkiye

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı!

Kayseri'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden çıkan 2 bin 200 lira ve 100 euroya el konuldu.

27 Nisan 2021, Salı 20:11 Son Güncelleme:
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, Ramazan T. dilenirken yakalandı.

Belediyeye götürülen Ramazan T.'nin üst aramasında 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 Euro bulundu. Paraya el konulurken, Ramazan T.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

'GÜNDE BİN LİRA TOPLUYOR'

Zabıta Amiri Ali Osman, dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün yaptığımız denetimlerde bir şahsı yakaladık. Bu şahısın üzerinden 2 bin liranın üzerinde para çıktı. Parayı topladıktan sonra altın ve döviz yapıyor. Her gün bu çevrede dolanarak bin lira topluyor. Vatandaşlarımız zekatını ve fitresini yardıma muhtaç insanlara versin" dedi.

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ(DHA)

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