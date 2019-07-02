Dilencinin üzerinden çıkan para 'Yok artık' dedirtti!

İzmir’de dilencilik yapan bir vatandaşın üzerinden çıkan para "Bu kadar da olmaz" dedirtti. İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri Çevik Bir Meydanı'nda dilencilik yapan İbrahim Öziskinciler'i yakaladı.

İnsanların duygularını sömürerek para isteyen Öziskinciler’in üzerinden 4 bin 796 lira nakit para çıktı.

Soruşturma başlatılırken İbrahim Öziskinciler’in üzerinden çıkan 4 bin 796 liraya da el konuldu.

İHA