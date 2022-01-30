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Diler Saraç kimdir, neden öldü? Yeşilçam oyuncusu Diler Saraç kaç yaşındaydı? İşte rol aldığı filmler...

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Diler Saraç kimdir, neden öldü? Yeşilçam oyuncusu Diler Saraç kaç yaşındaydı? İşte rol aldığı filmler...

Türk sinemasının usta ismi Diler Saraç, Yeşilçam'da pek çok yapımda yer almıştı. Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç vefat etti. Ünlü oyuncunun 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne değer görülmüştü. Saraç'ın ölüm sebebi ve hayatı merak ediliyor. Peki Diler Saraç kimdir, neden öldü? Diler Saraç kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve rol aldığı filmler...

30 Ocak 2022, Pazar 15:57 Son Güncelleme:
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Diler Saraç'ın hayatı ve yaşı, memleketi gibi konular vefat etmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Fatma Girik'in ardından Yeşilçam'da birçok filmde yer alan ünlü oyuncu Diler Saraç da yaşama veda etti. Peki Diler Saraç kimdir?

DİLER SARAÇ KİMDİR?

1937 yılında dünyaya gelen ve 86 yaşında vefat eden Yeşilçam'ın usta isimlerinden oyuncu Diler Saraç, Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. Diler Saraç, 1962 senesinde Ses dergisinin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa başlangıç yapmıştır.

Saraç, ilk olarak “Aşka Karşı Gelinmez” adlı filmde Belgin Doruk ve Göksel Arsoy ile birlikte rol almıştır. 1962-1963seneleri arasında birkaç filmde rol almış ve 1970 yılında dek sinemaya bir süre ara vermiştir.

DİLER SARAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Diler Saraç'ın ölüm sebebi ile ilgili henüz net bir resmi açıklama yapılmadı ancak usta oyuncunun bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. 86 yaşındaki oyuncu Diler Saraç, son olarak 2007 senesinde 'Sana Mecburum' adlı dizide Halime karakterini canlandırmıştı.

DİLER SARAÇ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Saraç, 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali’nde (1976) “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır. 1962 ile 2007 arasında ise çoğunluğu yan roller olmak üzere 200’den fazla film ve TV dizinde yer almıştır. İki çocuk annesi olan Saraç, Perihan Abla dizisinde de rol almıştır.

İşte rol aldığı yapımlar:

2007 Sana Mecburum - Halime

2000 Artık Sevmeyeceğim

2005 Medine

2004 Şubar Soğuğu

2002 Hayatın İçinden

2002 Sır Kapısı

1975 Aşk-ı Memnu

1999 Fanatik

1996 Hemşerim

1995 Fırtınalar

1994 Mutlugiller

1994 Gülcan 1-2-3

1990 Ayrı Dünyalar

1990 Ahu Gözlüm

1963 Maceralar Kralı

1963 Korkusuz Kabadayı

1962 Esir Kuş

1962 Cafer Çocuk Hırsızı

1962 Aşka Karşı Gelinmez

1988 Hülya

1988 Evcilik Oyunu

1988 Deniz Yıldızı

1985 İşler Tıkırında

1985 Mavi Mavi

1985 Köşeyi Dönenler

1980 Perişanım

1980 Beddua

1978 Aldırma Gönül

1977 Sevgili Dayım

1976 Ne Haber

1975 Pisi Pisi

1972 Ölüm Dönemeci

1972 Yumurcak Küçük Şahit

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