Dileyen yurtdışından bile çalışabilecek

Pandemi döneminde alınan önlemlerle hibrit çalışma düzenine geçen pek çok şirket oldu. Bu şirketlerin bazıları süreci devam ettirme kararı aldı.

Yeni çalışma modelinin şirkette oluşturulan proje ekibinin çalışmaları ve ortak aklın bir sonucu olduğunun altını çizen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Yaklaşık 15 bin kişilik, çok kültürlü geniş bir aileyiz. Yeni modelimizi, çalışanlarımızla yaptığımız anketler ve grup çalışmaları sonucunda belirledik. Bu süreçte çıkış noktamız elbette globalleşme stratejimiz oldu. Artık çalışanlarımız da diledikleri yerde görevlerini yapabilecek.” dedi.







