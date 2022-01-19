Ekonomi Dileyen yurtdışından bile çalışabilecek

Dileyen yurtdışından bile çalışabilecek

Ekonomi

Dileyen yurtdışından bile çalışabilecek

Pandeminin başlangıcından bu yana hibrit çalışma sistemini koruyan, İngiltere’de hibrit bir ekibe sahip olan şirket çalışanlarıyla yapılan anketler sonucunda yeni çalışma düzenini hibrit çalışma ve lokasyon bağımsız uzaktan çalışma olarak belirledi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 17:09 Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde alınan önlemlerle hibrit çalışma düzenine geçen pek çok şirket oldu. Bu şirketlerin bazıları süreci devam ettirme kararı aldı.

Yeni çalışma modelinin şirkette oluşturulan proje ekibinin çalışmaları ve ortak aklın bir sonucu olduğunun altını çizen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Yaklaşık 15 bin kişilik, çok kültürlü geniş bir aileyiz. Yeni modelimizi, çalışanlarımızla yaptığımız anketler ve grup çalışmaları sonucunda belirledik. Bu süreçte çıkış noktamız elbette globalleşme stratejimiz oldu. Artık çalışanlarımız da diledikleri yerde görevlerini yapabilecek.” dedi.



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