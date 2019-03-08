Dili boğazına kaçan öğrenci hayatını kaybetti

Emek Mahallesi’ndeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Emirhan Erişoğlu (17), okulun yanındaki sentetik futbol sahasında top oynarken aniden yere yığıldı.

Bu sırada dili boğazına kaçan öğrenciye arkadaşları ve öğretmenleri müdahale etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Erişoğlu’nu ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erişoğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karabük 1. Amatör Küme’de mücadele eden Beşbinevler Futbol Takımı’nın da futbolcusu olan Emirhan Erişoğlu’nun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Emirhan Erişoğlu’nun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri okulda incelemelerde bulunurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.