Türkiye Dilovası'nda TIR devrildi, araç kuyrukları oluştu

Dilovası'nda TIR devrildi, araç kuyrukları oluştu

Türkiye

Dilovası'nda TIR devrildi, araç kuyrukları oluştu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konteyner yüklü TIR devrilince uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

03 Şubat 2022, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde konteyner yüklü TIR devrilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Ulaşım, bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, öğle saatlerinde D-100 yolu Dilovası OSB mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, önünde ilerleyen araca çarpmamak için ani fren yapan Zeki Karataş'ın kullandığı 41 UE 318 plakalı TIR, refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Sağlık ekibi, yaralanan Karataş'ı ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Devrilen TIR ve dorsesinden yola düşen konteyner nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan kaza yerine gelen kişinin devrilen TIR’ı arka plana alarak selfie yapması dikkat çekti.


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