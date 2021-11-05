Kültür & Sanat Dilruba isminin anlamı nedir? Dilruba Kuran’da geçiyor mu? Dilruba ne demek?

Dilruba isminin anlamı nedir? Dilruba Kuran’da geçiyor mu? Dilruba ne demek?

Kültür & Sanat

Dilruba isminin anlamı nedir? Dilruba Kuran’da geçiyor mu? Dilruba ne demek?

Dilruba isminin, Aziz dizisinde yer alan güzeller güzeli karakterin ekranlarda yer almasının ardından merak edilemeye başlandı. Farsça kökenli olan bu isim kız bebeklere koyulurken, ‘Dilruba Kuran’da geçiyor mu?’ ‘Dilruba ne demek?’ sorularının yanıtları da sıklıkla araştırılıyor.

05 Kasım 2021, Cuma 18:06 Son Güncelleme:
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Dilruba ismi, en az söylenişi kadar güzel bir anlam taşıyor. Anne ve baba adayları doğumunu dört gözle bekledikleri kız bebekleri için Dilruba isminin anlamını ve Kuran’da geçip geçmediğini araştırıyor. Peki, Dilruba ne demek? İşte anlamı…

DİLRUBA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bebekleri isimleri koyulurken birçok anne ve baba evlatlarının ömür boyu taşıyacağı ismin anlamının güzel olmasına dikkat ederken, aynı zamanda dikkat çekici ve ismin söylenişinin güzel olmasını da tercih ediyor. Bu bakımdan Dilruba ismi de oldukça beğenilen isimler arasında yer alıyor.

Dilruba ismi, Farsça kökenli bir isim olmakla birlikte, Gönül kapan, gönül alan anlamını taşıyor. Bununla birlikte, Dilruba ismi tahminen 2 asırlık bir makam anlamını taşımaktadır.

DİLRUBA KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Pek çok aile bebeğine isim koyarken, Kuran-ı Kerim’de geçip geçmediğine ve koyacağı ismin dini açıdan sakıncalı olup olmadığına da dikkat ediyor. Bu bakımdan, Dilruba ismi Kuran-ı Kerim’de geçmiyor ancak din büyükleri bu ismin bebeklere koyulmasında bir sakınca olmadığını belirtiyor.

TÜRKİYE’DE KAÇ TANE DİLRUBA VAR?

Türkiye’de Aralık 2018 itibariyle tam olarak 2.320 tane Dilruba ismini kullanan insan bulunuyor. Tüm isimler içinde 1154 sırada. Yani Türkiye’de her 9,816 kişiden biri Dilruba. İstanbul’da ise toplam 536 tane Dilruba yaşıyor.

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