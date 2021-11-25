Yemek Dımbıl çorbası nasıl yapılır? Dımbıl çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
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Dımbıl çorbası nasıl yapılır? Dımbıl çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Dımbıl çorbası nasıl yapılır? Dımbıl çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Sakarya'nın yöresel lezzetlerinden biri olan dımbıl çorbası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane lezzetlerinden birisi. Peki, dımbıl çorbası nasıl yapılır? Kış aylarında şifa olacak dımbıl çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

25 Kasım 2021, Perşembe 17:27 Son Güncelleme:
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Fasulyeyle yapılan dımbıl çorbası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, dımbıl çorbası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız dımbıl çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

DIMBIL ÇORBASI TARİFİ

Dımbıl çorbası malzemeler

  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı fasulye
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı nane

DIMBIL ÇORBASI YAPILIŞI

Unu ve tuzu bir kaba alın. İçerisine su ekleyerek katı bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

Elde ettiğiniz hamurdan fasulye büyüklüğünde parçalar alın ve tuzlu su da haşlayın.

Soğanı yemeklik küp küp doğrayın ve tencereye sıvı yağ ekleyerek kavurun.

Kavrulan soğanlara fasulyeyi ilave ettikten sonra su ekleyerek pişirmeye bırakın.

Fasulyeler pişmeye yakın içerisine hamur ilave edin.

Sosu için yağı kızdırın, içerisine baharatları ekleyip çorbanın üzerine gezdirin ve bu şekilde servis edin.

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