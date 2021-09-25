Futbol Dimitrios Goutas fırtınası! Rakip fileleri boş geçmiyor

Dimitrios Goutas fırtınası! Rakip fileleri boş geçmiyor

Futbol

Dimitrios Goutas fırtınası! Rakip fileleri boş geçmiyor

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, bu sezon Süper Lig'de 4 gole ulaştı.

25 Eylül 2021, Cumartesi 22:51 Son Güncelleme:
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Kırmızı-beyazlı ekibin, bugün sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Goutas, geride kalan 7 haftada takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.

Sivasspor'un sezon başında Atromitos Athen takımından transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan defans oyuncusu Goutas, Süper Lig'in 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol, ligin 6. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta da 1 gol atma başarısı gösterdi.

Goutas, Fatih Karagümrük filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e yükseltti.

Sivas temsilcisinde Goutas'ın yanı sıra, golcü oyuncular Mustapha Yatabare, Kayode, orta saha oyuncuları Isaac Cofie, Pedro Henrique, Jorge Felix ve Max Gradel gol sevinci yaşayan isimler oldu.

AA

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