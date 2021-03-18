İşte Pelkas'ın açıklamaları:

Sezon başından beri evimizde kötü sonuçlar alıyoruz ama kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Yunanistan'a göre burada herkes birbirini yenebiliyor. Bu yönden bu ligi daha çok seviyorum. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Bizde bir söz vardır, "Bazen ağaca değil, ormana bakmak lazım". Yani bütünü görmek gerekiyor. Şu an evimizde oynuyoruz diyoruz ama taraftar olmadığı için tam olarak öyle değil.

Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde ve dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes.

Zaman zaman şanssızlıklar yaşıyoruz. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur.

Şampiyonluk için her zaman inancımız var. Kazanabileceğimiz çok fazla puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Bizim inancımız sonsuz. Mağlubiyetten sonra aramızda da konuştuk. Özellikle böyle zamanlarda birlik olmalıyız ve kenetlenmeliyiz."

"Buraya geleli 5 ay oldu. Benimle beraber çok fazla yeni oyuncu katıldı. Bazen bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Kimyayı sağlamak için daha çok çalışmalıyız.