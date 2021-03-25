Dimitris Pelkas milli takımda sakatlandı
Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas üzüntüsü yaşanıyor. Takımda işleyen birkaç oyuncudan biri olan Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında kalçasından sakatlandı.
25 Mart 2021, Perşembe 11:32 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas, Yunanistan Milli Takımı kampında kalçasından sakatlandı. Pelkas'ın İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.
Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İspanya ile karşılaşacak olan Yunanistan’da Dimitris Pelkas antrenmanda kalça sakatlığı yaşadı.
Yunan basınında yer alan haberde kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.
Pelkas'ın İspanya maçında forma giyme şansının düşük olduğu, son durumunun ise bugün belli olacağı belirtildi.
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