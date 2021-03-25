Futbol Dimitris Pelkas milli takımda sakatlandı

Dimitris Pelkas milli takımda sakatlandı

Futbol

Dimitris Pelkas milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas üzüntüsü yaşanıyor. Takımda işleyen birkaç oyuncudan biri olan Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında kalçasından sakatlandı.

25 Mart 2021, Perşembe 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas, Yunanistan Milli Takımı kampında kalçasından sakatlandı. Pelkas'ın İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İspanya ile karşılaşacak olan Yunanistan’da Dimitris Pelkas antrenmanda kalça sakatlığı yaşadı.

Yunan basınında yer alan haberde kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.

Pelkas'ın İspanya maçında forma giyme şansının düşük olduğu, son durumunun ise bugün belli olacağı belirtildi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erling Haaland'a ağır eleştiri: Milli takıma ruhsuz gelmiş