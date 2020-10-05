Dimitris Pelkas resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından Dimitris Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu.
05 Ekim 2020, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Yunanistan’ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas’ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok’a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1313147544260800515
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