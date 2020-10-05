Futbol Dimitris Pelkas resmen Fenerbahçe'de

Dimitris Pelkas resmen Fenerbahçe'de

Futbol

Dimitris Pelkas resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Yunanistan'ın PAOK takımından Dimitris Pelkas'ı transfer ettiğini duyurdu.

05 Ekim 2020, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe, Yunanistan’ın Paok ekibinden Dimitrios Pelkas’ı transfer etti. 10 numara pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki futbolcuyla sarı-lacivertli ekip 4 yıllık sözleşme imzaladı. Pelkas için Paok’a 1.6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon Paok formasıyla ligde forma giydiği 17 maçta 3 gol kaydetti.



İlgili Haberler
Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi resmen açıkladıFenerbahçe liderlik koltuğunda


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Arsenal'in maskotu Gunnersaurus ekonomik sebeplerden ötürü işten çıkarıldı