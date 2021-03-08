Futbol Dimitris Pelkas şoku! Hastaneye götürüldü

Dimitris Pelkas şoku! Hastaneye götürüldü

Futbol

Dimitris Pelkas şoku! Hastaneye götürüldü

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic'le tehlikeli şekilde çarpışan Pelkas yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Yunan oyuncu, direkt olarak hastaneye götürüldü.

08 Mart 2021, Pazartesi 21:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.

Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Yıldız futbolcunun bilincinin açıldığı ve kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Konyaspor 0 Fenerbahçe 3 (Maç sonucu)


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Glasgow Rangers 10 yıl sonra şampiyon oldu