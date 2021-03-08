Dimitris Pelkas şoku! Hastaneye götürüldü
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Konyaspor-Fenerbahçe maçında Skubic'le tehlikeli şekilde çarpışan Pelkas yerden kalkamadı. Sedye ile oyundan çıkan Yunan oyuncu, direkt olarak hastaneye götürüldü.
08 Mart 2021, Pazartesi 21:25 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 3 golle kazandığı Konyaspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.
Konyasporlu futbolcu Skubic ile yaşadığı çarpışma sonucunda yerde kalan Dimitris Pelkas, yerden kalkamazken oyuncu doğrudan hastaneye kaldırıldı.
Yıldız futbolcunun bilincinin açıldığı ve kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.