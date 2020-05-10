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Türkiye Din İşleri Yüksek Kurulu'na 24 üye seçilecek

Din İşleri Yüksek Kurulu'na 24 üye seçilecek

Türkiye

Din İşleri Yüksek Kurulu'na 24 üye seçilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu'na 24 üye alınacağı bildirildi.

10 Mayıs 2020, Pazar 17:18 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, en az Lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından Aday Tespit Kurulu’nca yirmi dört (24) aday üye seçilecektir" denildi. 15 Haziran 2020 tarihinde secim.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak seçim için Aday olmak isteyenlerin 11 Mayıs – 1 Haziran 2020 tarihleri arasında secim.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

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