Yabancı kökenli bir kelime üzerinden giderek Türkçeye çevrilmiş olan Dinozor sözcüğü, özellikle sesli harf üzerinden sık yapılan yazım hataları ile değerlendirilir. Peki, dinozor nasıl yazılır? TDK'ya göre dinazor kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı...

DİNAZOR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Dinozor’ şeklinde ele alınır. Yani sesli harfler üzerinden bakıldı vakit bu şekilde ifade edilmelidir. Boyları neredeyse 20 metreye kadar ulaşabilen bu canlılar, ilk çağlarda yaşamış etçil ya da otçul türleri bulunan hayvanlardır.

TDK'YA GÖRE DİNOZOR KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı ayırt edilebilir.

Dinozor (Doğru)

Dinazor (Yanlış)

Görüldüğü üzere sesli harfler üzerinden doğru ve yanlış arasındaki fark rahat bir şekilde anlaşılabilir. Bu sayede sadece doğru yazımı değil aynı zamanda doğru okunuşu da ele alınabilir.



