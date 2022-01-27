Dinazor nasıl yazılır? TDK'ya göre Dinazor kelimesinin doğru yazılışı...
Çağlar öncesinde yaşamış ve günümüzde sıklıkla hatırlanan dinazorlar, en çok merak edilen hayvanlardan birisidir. Peki, dinozor nasıl yazılır? Günlük hayatta yazılışı en çok karıştırılan ve sıklıkla yanlış yazılan kelimelerden birisi dinazordur. TDK'ya göre dinazor kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı...
27 Ocak 2022, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Yabancı kökenli bir kelime üzerinden giderek Türkçeye çevrilmiş olan Dinozor sözcüğü, özellikle sesli harf üzerinden sık yapılan yazım hataları ile değerlendirilir. Peki, dinozor nasıl yazılır? TDK'ya göre dinazor kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı...
Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Dinozor’ şeklinde ele alınır. Yani sesli harfler üzerinden bakıldı vakit bu şekilde ifade edilmelidir. Boyları neredeyse 20 metreye kadar ulaşabilen bu canlılar, ilk çağlarda yaşamış etçil ya da otçul türleri bulunan hayvanlardır.
TDK'YA GÖRE DİNOZOR KELİMESİNİN DOĞRU YAZILIŞI
Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlış yazımı ayırt edilebilir.
Dinozor (Doğru)
Dinazor (Yanlış)
Görüldüğü üzere sesli harfler üzerinden doğru ve yanlış arasındaki fark rahat bir şekilde anlaşılabilir. Bu sayede sadece doğru yazımı değil aynı zamanda doğru okunuşu da ele alınabilir.