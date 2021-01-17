Dinç Aydoğdu: Hande Ataizi sıradan biri

Hande Ataizi (47) ile Dinç Aydoğdu (26) 1.5 yıl önce spor salonunda tanışıp sevgili olmuştu. Çift pandemi öncesi nikah masasına oturma kararı almış ama salgın şartlarında evlenmek istememişlerdi. Düğünü erteleyen aşıklar önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

'Leo'nun oyun arkadaşıyım'

Muhabirler bir mağazadan alışveriş yapan Hande Ataizi’ni bekleyen Dinç Aydoğdu’ya “Ünlü biriyle olmak nasıl bir duygu?” diye sordu. Damat adayı “Hiç o yönden bakmadım. Hande aslında sıradan bir insan. Biz sıradan insanlar gibi yaşıyoruz. Metroya, otobüse biniyoruz” dedi.

Ataizi’nin önceki eşi Benjamin Harvey’den olan oğlu Leo ile ilgili de “Gayet iyiyiz. Ben Leo’nun oyun arkadaşıyım” diye konuştu. Ayaküstü röportaj Hande Ataizi’nin elinde torbalarla kapıdan çıkmasıyla son buldu. ALİ KESER/ POSTA







