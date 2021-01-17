Magazin Dinç Aydoğdu: Hande Ataizi sıradan biri

Dinç Aydoğdu: Hande Ataizi sıradan biri

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Dinç Aydoğdu: Hande Ataizi sıradan biri

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi bir mağazadan alışveriş yaparken gazetecilerle sohbet eden Aydoğdu, “Ünlü bir isimle ilişki yaşamak nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İkimiz de sıradan insanlar gibi yaşıyoruz. Metroya, otobüse biniyoruz. Hiç o açıdan bakmadım.”

17 Ocak 2021, Pazar 08:09 Son Güncelleme:
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Hande Ataizi (47) ile Dinç Aydoğdu (26) 1.5 yıl önce spor salonunda tanışıp sevgili olmuştu. Çift pandemi öncesi nikah masasına oturma kararı almış ama salgın şartlarında evlenmek istememişlerdi. Düğünü erteleyen aşıklar önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

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'Leo'nun oyun arkadaşıyım'

Muhabirler bir mağazadan alışveriş yapan Hande Ataizi’ni bekleyen Dinç Aydoğdu’ya “Ünlü biriyle olmak nasıl bir duygu?” diye sordu. Damat adayı “Hiç o yönden bakmadım. Hande aslında sıradan bir insan. Biz sıradan insanlar gibi yaşıyoruz. Metroya, otobüse biniyoruz” dedi.

Ataizi’nin önceki eşi Benjamin Harvey’den olan oğlu Leo ile ilgili de “Gayet iyiyiz. Ben Leo’nun oyun arkadaşıyım” diye konuştu. Ayaküstü röportaj Hande Ataizi’nin elinde torbalarla kapıdan çıkmasıyla son buldu. ALİ KESER/ POSTA


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