Türkiye Dini nikahlı hamile eşini 19 yerinden bıçakladı... Akılalmaz savunma!

Dini nikahlı hamile eşini 19 yerinden bıçakladı... Akılalmaz savunma!

Türkiye

Dini nikahlı hamile eşini 19 yerinden bıçakladı... Akılalmaz savunma!

Balıkesir'de birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü 19 yerinden bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, gazetecilere de "Kim olsa aynı şeyi yapardı." dedi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 16:47 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde hurdacılık yapan Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı.


DEFALARCA BIÇAKLADI

Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü 19 kez bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"

Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Meşe adliye girişinde gazetecilerin, "Hazal'ın hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna yanıt vermezken, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.

Meşe, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

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