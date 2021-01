En güzel dini sözler

Sosyal medyada veya mesaj olarak paylaşmak için dini sözler arıyorsanız haberimize bir göz atın.

Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.

Ey toprak Rabbim benden razı olana dek bana sarılma.

Vatan toprağının sınırlarını bir gün beklemek, bir ayı nafile oruç ve ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. (Hadîs-i Şerif)

Ashabımı sevin. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız kurtulursunuz. (Hadîs-i Şerif)

Bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise çokça tevbe edenlerdir. (Hadîs-i Şerif)

Günah işlemediğimiz günler bizim bayramımızdır. (Hz. Ali)

Her gecenin bir gündüzü vardır. Hz. Ali (r.a)

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o zalimdir. (Cafer-i Sâdık)

Bir işi gösteriş için yapma, utandığın için de bırakma! (Hz. Ali)

El açıp ettiğin dualar kabul görmezse üzülme, isyan etme! Rabbin hayırlısını verendir. Sabret sükunet!

Her gün uyandığımda bu güzel gökyüzünü bana görme fırsatını bana bahşeden Rabbim, yarattığın her canlı; yaşattığın her his, öylesine içten ve öylesine özel ki; sana inanan nasıl hayata küser?

İnsanın iç sesini dinlemesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Hele o iç sesin kaynağı, imanın kaynağı ise?

"Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”

Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. Hz. Ali

Çağımızda Kur’ansız yaşamak; kör sağır dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. Knematirul

Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.

Her nefis ölümü tadacaktır! Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe müptela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz.

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.(Hz. Muhammed (s.a.v)

Affetmek, zaferin zekâtıdır. Hz. Muhammed

Bilginlеr, Nеbilеrin varislеridir. Hz. Muhammеd

Bеla imtihanı sabırla, nimеt imtihanı şükürlе kazanılır.

En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. (Hadîs-i Şerif)

Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi, haset de insanın iyiliklerini yakıp yok eder. (Hadîs-i Şerif)

Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allâh-ü Teâlâyı incitmek demektir. (Ahmed Yesevî)

Allah’a kavuşmak kaçınılmaz bir sondur. Nefsin için tedbirini al ve kendi nefsinin işini başkasına havale etme. (Hz. Osman)

Takva sahibi olanın dışında dünyadan hiçbir şey ve hiç kimse Allah rasülü’nün sallallahü aleyhi ve sellem hoşuna gitmiş değildir. (Hz. Âişe)

Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir. (Mevlana Celaleddin-i Rûmî)

Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz.

Tevafuk diye bir şey var. Allah onu senin karşına çıkardıysa, bunun bir sebebi vardır.

Üç misafir habersiz gelir; rızk, kader ve ölüm. Allah'ım rızkımızı helal, kaderimizi güzel, ölümümüzü imanlı eyle.

Nasip; çok güzel bir ihtimaldir. Allah ne yazdıysa o olur.

Neyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var.

“Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.” İmâm-ı Gazalî

“Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma, aklına ve doğruluğuna bak!” Hz. Ömer

“Bir Müslüman’ın ağzından çıkan bir sözü hayra yorma ihtimali bulunduğu sürece kötüye yorumlama.” Hz. Ömer

Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Hz. Muhammed S.A.V

Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. Musab Bin Umeyr

Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.

Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. Yunus Emre

İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz. Ali

Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.

Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı…

Allah dedi ki hiç korkmayın. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim, işitiyorum ve görüyorum. Taha Suresi

Bir DUA’mız var bir de duyanımız… Gerisi çok da mühim değil!

Ey dilim… Sen benim hem servetim, hem felaketim… Beni bahtiyar edende sensin berbat edende…

Allah oyunbozanların en büyüğüdür.

Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.

Sana gelen her iyilik Allah’tandır… Kötülük ise nefsindendir.

Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşılabilir.

Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan… Hz. Mevlana

Hz. Muhammed Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.

Kur’an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni

Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer

Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.

Korku, Allah’tan korkusu olmayan içindir. Mevlana

Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz. Ömer

Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.

Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. Hadis-i Şerif

Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. Hz. Ali

Minnet ağır bir yüktür. Kimse taşımak istemez. Diderot

Kuran-ı Kerim’i, güçlü olmak için okuyunuz. Şeyh Edebali

Kur’an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. İmâmı Gazalî

Allah karşınıza Allah korkusu olan insanlar çıkarsın gerisi teferruat.

En nazik meselem sen ol Allah’ım. Sadece seni sevmenin derdiyle doldur beni.

Üç şey vardır ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlar: kin, hırs ve hasettir.

Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanırsın. Hz. Ömer

Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.

Kızgınlık anında; hiç kimse iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.

Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Hz. Mevlana