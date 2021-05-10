Dini sözler: Anlamlı, İslami, Güzel ve etkili dini sözler, hadisler
Özellikle dini günlerde sevdiklerinize 'dünü sözler' yollamak istiyorsanız en güzel İslami, kısa ve huzur dolu dini sözler araştırdık.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Dini Sözler ve Hadisler
- Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.
- Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.
- Ey toprak Rabbim benden razı olana dek bana sarılma.
- Vatan toprağının sınırlarını bir gün beklemek, bir ayı nafile oruç ve ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. (Hadîs-i Şerif)
- Ashabımı sevin. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız kurtulursunuz. (Hadîs-i Şerif)
- Bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise çokça tevbe edenlerdir. (Hadîs-i Şerif)
- Günah işlemediğimiz günler bizim bayramımızdır. (Hz. Ali)
- Her gecenin bir gündüzü vardır. Hz. Ali (r.a)
- Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.
- Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o zalimdir. (Cafer-i Sâdık)
- Bir işi gösteriş için yapma, utandığın için de bırakma! (Hz. Ali)
- El açıp ettiğin dualar kabul görmezse üzülme, isyan etme! Rabbin hayırlısını verendir. Sabret sükunet!
- Her gün uyandığımda bu güzel gökyüzünü bana görme fırsatını bana bahşeden Rabbim, yarattığın her canlı; yaşattığın her his, öylesine içten ve öylesine özel ki; sana inanan nasıl hayata küser?
- İnsanın iç sesini dinlemesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Hele o iç sesin kaynağı, imanın kaynağı ise?
- "Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”
- Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. Hz. Ali
- Çağımızda Kur’ansız yaşamak; kör sağır dilsiz ve şuursuz yaşamaktır. Knematirul
- Allah’ı bulan neyi kaybeder, O’nu bulmayan neyi kazanır. Allah’ı bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.
- Her nefis ölümü tadacaktır! Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe müptela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz.
- Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.(Hz. Muhammed (s.a.v)
- Affetmek, zaferin zekâtıdır. Hz. Muhammed
- Bilginlеr, Nеbilеrin varislеridir. Hz. Muhammеd
- Bеla imtihanı sabırla, nimеt imtihanı şükürlе kazanılır.
- En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. (Hadîs-i Şerif)
- Ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi, haset de insanın iyiliklerini yakıp yok eder. (Hadîs-i Şerif)
- Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allâh-ü Teâlâyı incitmek demektir. (Ahmed Yesevî)
- Allah’a kavuşmak kaçınılmaz bir sondur. Nefsin için tedbirini al ve kendi nefsinin işini başkasına havale etme. (Hz. Osman)
- Takva sahibi olanın dışında dünyadan hiçbir şey ve hiç kimse Allah rasülü’nün sallallahü aleyhi ve sellem hoşuna gitmiş değildir. (Hz. Âişe)
- Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir. (Mevlana Celaleddin-i Rûmî)
- Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.
- Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.
- Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz.
- Tevafuk diye bir şey var. Allah onu senin karşına çıkardıysa, bunun bir sebebi vardır.
- Üç misafir habersiz gelir; rızk, kader ve ölüm. Allah'ım rızkımızı helal, kaderimizi güzel, ölümümüzü imanlı eyle.
- Nasip; çok güzel bir ihtimaldir. Allah ne yazdıysa o olur.
- Neyse ki her şey bu dünya ile sınırlı değil. Hesap var, adalet var, cennet var, cehennem var! Hamd olsun ki ahiret var.
- “Say ki öldün; yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.” İmâm-ı Gazalî
- “Bir insanın şöhretine ve görünüşüne aldanma, namaz ve niyazına bakma, aklına ve doğruluğuna bak!” Hz. Ömer
- “Bir Müslüman’ın ağzından çıkan bir sözü hayra yorma ihtimali bulunduğu sürece kötüye yorumlama.” Hz. Ömer
- Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Hz. Muhammed S.A.V
- Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz. Musab Bin Umeyr
- Biz yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.
- Perişan kalbime hayat, karışmış aklıma istikamet var Rabbim.
- Girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep illa edep. Yunus Emre
- İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyi kötülüğe karşı iyilik yapandır. Hz. Ali
- Bir şeyden pişmanlık duymak istemiyorsan, her şeyi Allah için yap.
- Herkesin kulağı imanına ayarlıdır. Hiç kimse imanından fazla duyamazmış. Ebu Cehil, yanı başında bile duyamadı Rasulullahı…
- Allah dedi ki hiç korkmayın. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim, işitiyorum ve görüyorum. Taha Suresi
- Bir DUA’mız var bir de duyanımız… Gerisi çok da mühim değil!
- Ey dilim… Sen benim hem servetim, hem felaketim… Beni bahtiyar edende sensin berbat edende…
- Allah oyunbozanların en büyüğüdür.
- Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.
- Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.
- Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.
- Sana gelen her iyilik Allah’tandır… Kötülük ise nefsindendir.
- Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.
- Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.
- İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.
- Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşılabilir.
- Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan… Hz. Mevlana
- Hz. Muhammed Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir.
- Kur’an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni
- Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer
- Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.
- Korku, Allah’tan korkusu olmayan içindir. Mevlana
- Allah’tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz. Ömer
- Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.
- Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan korkan O’na yaklaşır. Hadis-i Şerif
- Kur’ân’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin. Hz. Ali
- Minnet ağır bir yüktür. Kimse taşımak istemez. Diderot
- Kuran-ı Kerim’i, güçlü olmak için okuyunuz. Şeyh Edebali
- Kur’an-ı Kerim ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir. İmâmı Gazalî
- Allah karşınıza Allah korkusu olan insanlar çıkarsın gerisi teferruat.
- En nazik meselem sen ol Allah’ım. Sadece seni sevmenin derdiyle doldur beni.
- Üç şey vardır ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlar: kin, hırs ve hasettir.
- Ya inandığın gibi yaşarsın ya da yaşadığın gibi inanırsın. Hz. Ömer
- Manevi dünyanız zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.
- Kızgınlık anında; hiç kimse iki kişi arasında hakemlik yapmamalıdır.
- Ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir. Hz. Mevlana
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