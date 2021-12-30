Dini içerikli, dualı ve anlamlı 2022 yılbaşı mesajları, yeni yılını dua ve halis niyetlerle karşılayan ve Allah’tan tüm dünya için güzellikler isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. İşte, içerisinde en samimi duyguları ve duaları barındıran dini yeni yıl mesajları…

DİNİ YENİ YIL MESAJLARI

Dünden bugüne kavuşturan Rabbim nice huzurlu yıllar kılsın ömrümüze.

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

2021 yılını geride bırakarak 2022 yılına kavuşturan Allah'a şükürler olsun.

Allah’ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler.

Günahlarımızın af olduğu, tövbelerimizin arttığı bir 2022 diliyorum.

Selam ve dua Allah’a emanet olun her şey gönIünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Allah’ım 2022 yılında hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle amin.

Allah Azze ve celle geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yılbaşında da hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşallah.

Bu yıl, İslamiyet’i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun her şey gönlünüzce olsun

Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.

Allah’ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Sizlerin ve tüm Müslüman aleminin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl tüm İslam alemi için hayırlı olsun. Sağlıklı, mutlu yıllar…

Bu yıl Allah tüm etmiş olduğunuz duaları kabul etsin. Gönlünüz ferah, yüreğiniz huzurla dolsun. İslamiyet’i layığıyla yaşamak tüm kullara nasip olsun. Nice güzel yıllara!

Tüm İslam Alemine yeni yılın insanlık ve barış getirmesini diler, yüzünüzden gülücüklerin eksik olmamasını Allah’tan niyaz ederim. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek yeni yılınızı en içten dileklerim ve dualarımla kutlamak isterim. Hayırlı yıllar.

Her gününüzün sizden razı olunacak amellerle geçmesini diler, yeni yılınızı en içten dilek ve dualarımla kutlarım.

Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!

Yeni yılınızı canı gönülden kutlar ve bu yılın ömür boyu unutamayacağınız kadar hayırlı ve güzel bir yıl olarak geçmesini dilerim. Mutlu yıllar…

DİNİ İÇERİKLİ, DUALI VE ANLAMLI 2022 YILBAŞI MESAJLARI

Bir yıl daha geçti ömrümüzden… Yeni yıla yeni bir başlangıç yaparak, hayatınızı mutluluk haberlerinin sarmasını isterim. Yeni yılınız mübarek olsun.

Yarının hayalini kurduracak kadar güzel uykulara dalmanızı diler, yeni yılınızın hayırlara vesile olmasını isterim. Mutlu yıllarınız olsun.

Toplumumuza, ümmetimize ve kendimize hayırlı bir yıl diler, sevdiklerinize nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirmenizi Cenab-ı Hak’tan dilerim!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

Tüm yaşanan zorluk ve kötülüklere rağmen Allah’a açılan elleriniz bu yıl da kapanmasın. Siz isteyin, dua edin ve gülümseyin. Allah bu yıl da yar ve yardımcınız olsun. Mutlu yıllar!

Allah’ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.

Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar.

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle...

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle…

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

Yeni yılın İslam alemine hayırlara vesile olması dileği ile, esenlikler dilerim. Selam ve dua ile.

Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2022 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar

Bugün 365 günlük yeni bir öykü başlıyor. Her güne bir yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına. Nice güzel öyküler seninle olsun. Mutlu Yıllar!