Dinle beni robot oyunu | Çocuklar için oyunlar
Çocuğunuzun konsantrasyon, dikkat ve dil gelişimi "dinle beni robot" oyunu ile birlikte gelişecektir.
16 Eylül 2021, Perşembe 13:39 Son Güncelleme:
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Sadece iki kişinin yeterli olduğu bu çocuk oyunu için gerekli olan malzemelerimiz de çok basit.
MALZEMELER
- Bir adet göz bandı veya gözlerinizi bağlayabileceğiniz herhangi bir kuşak
- Herhangi bir nesne
NASIL OYNANIR?
- Bir nesne seçin ve onu bir yere koyun; örneğin, bir bardak.
- Kendi gözlerinizi bağlayın ve çocuğunuzun sizi nesneye ulaştırmasını isteyin.
Çocuğunuz, size vereceği yönergelerle sağ-sol gibi ayrımları uygulamalı olarak görecek, bu sayede hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı bulacak.