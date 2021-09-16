Dinle beni robot oyunu | Çocuklar için oyunlar

Sadece iki kişinin yeterli olduğu bu çocuk oyunu için gerekli olan malzemelerimiz de çok basit.

MALZEMELER

Bir adet göz bandı veya gözlerinizi bağlayabileceğiniz herhangi bir kuşak

Herhangi bir nesne

NASIL OYNANIR?

Bir nesne seçin ve onu bir yere koyun; örneğin, bir bardak.

Kendi gözlerinizi bağlayın ve çocuğunuzun sizi nesneye ulaştırmasını isteyin.

Çocuğunuz, size vereceği yönergelerle sağ-sol gibi ayrımları uygulamalı olarak görecek, bu sayede hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı bulacak.



