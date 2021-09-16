Etkinlik Rehberi Dinle beni robot oyunu | Çocuklar için oyunlar

Dinle beni robot oyunu | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Dinle beni robot oyunu | Çocuklar için oyunlar

Çocuğunuzun konsantrasyon, dikkat ve dil gelişimi "dinle beni robot" oyunu ile birlikte gelişecektir.

16 Eylül 2021, Perşembe 13:39 Son Güncelleme:
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Sadece iki kişinin yeterli olduğu bu çocuk oyunu için gerekli olan malzemelerimiz de çok basit.

MALZEMELER

  • Bir adet göz bandı veya gözlerinizi bağlayabileceğiniz herhangi bir kuşak
  • Herhangi bir nesne

NASIL OYNANIR?

  • Bir nesne seçin ve onu bir yere koyun; örneğin, bir bardak.
  • Kendi gözlerinizi bağlayın ve çocuğunuzun sizi nesneye ulaştırmasını isteyin.

Çocuğunuz, size vereceği yönergelerle sağ-sol gibi ayrımları uygulamalı olarak görecek, bu sayede hem eğlenip hem de öğrenme fırsatı bulacak.


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