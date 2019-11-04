Dinledikçe libido seviyesini yükselten 10 şarkı

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Sadece mutlu olmak veya üzüntünüze ortak olması için mi şarkı dinlersiniz? Yoksa boş vakitlerinizi değerlendirmek için mi?

Bazı şarkılar var ki, sizi mutlu etmek ya da hüzne sürüklemek yerine, aşk hayatınızı renklendirmenize yardımcı olur. Adeta afrodizyak etkisi yaratan bu şarkılar hem sözleri, hem de müzikleriyle kısa sürede vazgeçilmeziniz haline gelebilir.

Yerli ve yabancı 10 libido yükselten şarkı burada:

1-Demir Demirkan- Aşktan Öte





Demir Demirkan'ın, Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan "Öfkem ve Ben" albümünde yer alan Aşktan Öte isimli parçası, kısa sürede müzik listelerinin en sevilen parçası haline geldi.

2-Yasemin Mori- Deli Bando





Yasemin Mori'nin histerik sesi ile bütünleşen yoğun müzik senfonisine üstü kapalı sözler de eklenince, ortaya bir aşk cümbüşü çıkıyor.

3-Lana Del Rey- Cola





Buğulu sesiyle herkesi kendine bağlayan aşk kraliçesi Lana Del Rey, 2013 yılında piyasaya sürdüğü Born To Die albümündeki belki de en erotik parçası Cola, bu listenin olmazsa olmazı.

4-Teoman-Duş





Aşk adamı Teoman, 2004 yılında çıkardığı En Güzel Hikayem adlı albümünde yer alan Duş parçası ile müzikseverlerin büyük beğenisini kazanmıştı. Şarkının sözleri ise ayrı bir derinlik barındırıyor.

5-David Gilmore- And Then...





İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un gitaristi David Gilmore'un solo albümünde yer alan And Then parçasındaki gitar ezgileri, sözlere gerek kalmadan da aşkı hissetmenizi sağlıyor.

6-James Blake - Retrograde





James Blake, Overgrown albümünden Retrograde, yoğun duygular barındıran ve ani çıkışıyla dinleyenleri kendine bağlayan bir parça. Tekrar tekrar başa sarıp dinlemeniz olası.

7-Oscar & The Wolf - Joaquim





You're Mine şarkısıyla Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine kavuşan Oscar & The Wolf, Joaquim parçası ile aşka elektronik bir boyut kazandırıyor.

8-XXYYXX - DMT





XXYYXX, diğer adıyla Marcel Everett, henüz 24 yaşında olmasına rağmen çıkardığı single'lar ile müzik dünyasında adını duyurdu. İçlerinden öne çıkan DMT parçası da aşka bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olacak cinsten.

9-Duman- Oje





Duman grubunun 2002 yılında yayınladığı Oje parçasının hem sözleri hem de müziği ile içimizi kıpır kıpır ediyor.

10-Tamino- Habibi





Yakın zamanda ülkemize de gelen Tamino, Habibi parçasında hem sesi hem müziği ile dinleyenleri hipnotize ediyor.