Dinlemeyen eş ömrümüzü kısaltıyor!

Uzmanlar sürekli olarak ilişkiler ve evlilikler üzerine kafa yorup, yeni araştırmalar yapıyorlar. Bu türlü araştırmaların sonuçları da genelde birbirine benzer oluyor: Evlilikler insanların ömrünü uzatıyor.

Bunun sebebinin evlilikle birlikte yükselen kişinin bakım, sağlık ve beslenme kalitesine bağlanıyor. Hatta eğer evliliğiniz mutlu bir evlilik ise bu süre daha da uzayabiliyor.

Peki tüm evlilikler böyle mi? Elbette değil...

DİNLEMEK HAYATİ ÖNEMDE

Çiftlerin birbirini dinlemesinin zihin ve beden sağlığı üzerinde hayati olduğu belirlendi. İskoç bilim insanlarının araştırmalarına göre; sözlerini eşine dinletemeyen kişilerin öfkeye bağlı yaşadıkları stres, ömürlerinin kısalmasına yol açıyor.

20 yıllık ilişkilerde bu sorunu yaşayanlarda, yaşamayanlara göre erken ölüm riski daha yüksek.



