Kültür & Sanat Dinleyicilerden hükümete: Müziğe destek çağrısı

Dinleyicilerden hükümete: Müziğe destek çağrısı

Kültür & Sanat

Dinleyicilerden hükümete: Müziğe destek çağrısı

Koronavirüs pençesindeki İngiltere'de dinleyiciler, iptal olan binlerce müzik etkinliği nedeniyle, hükümete müzik endüstrisine mali yardım yapması çağrısında bulundu.

14 Mart 2020, Cumartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Hükümete müzik endüstrisi mali yardım çağrısında talebinde bulunan imza kampanyasına, 24 bin müziksever omuz verdi. Ülkede ilk koronavirüs vakası ortaya çıktığından beri binlerce konser, festival, turne ve etkinlik ertelendi ya da tamamen iptal edildi. İngiltere'de müzik endüstrisi, ülke ekonomisine her yıl 14 milyar sterlin'den fazla katkıda bulunuyor. Bugüne kadar İnglitere'deki konser tarihlerini erteleyenler arasında Avril Lavigne, The Who, Green Day, Pearl Jam, My Chemical Romance, Madonna ve Foals isimler var. Dünyanın en büyük festivallerinden Glastonbury'nin organizatörleri etkinliğin akıbeti konusunda henüz bilgi vermedi. Ertelenen büyük müzik organizayonları arasında, Nisan'dan Ekim'e ötelenen Coachella da var. 

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