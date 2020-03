Dinleyicilerden hükümete: Müziğe destek çağrısı

Hükümete müzik endüstrisi mali yardım çağrısında talebinde bulunan imza kampanyasına, 24 bin müziksever omuz verdi. Ülkede ilk koronavirüs vakası ortaya çıktığından beri binlerce konser, festival, turne ve etkinlik ertelendi ya da tamamen iptal edildi. İngiltere'de müzik endüstrisi, ülke ekonomisine her yıl 14 milyar sterlin'den fazla katkıda bulunuyor. Bugüne kadar İnglitere'deki konser tarihlerini erteleyenler arasında Avril Lavigne, The Who, Green Day, Pearl Jam, My Chemical Romance, Madonna ve Foals isimler var. Dünyanın en büyük festivallerinden Glastonbury'nin organizatörleri etkinliğin akıbeti konusunda henüz bilgi vermedi. Ertelenen büyük müzik organizayonları arasında, Nisan'dan Ekim'e ötelenen Coachella da var.

