Bacak atardamarlarında tıkanmaya bağlı olarak oluşan, yolda yürürken, hatta zaman içinde dinlenme halinde bile bacaklarda ağrıyla kendini gösteren periferik damar hastalığı vitrin hastalığı (ateroskleroz) erkeklerde kadınlardan 5 kat daha sık görüyor. Ateroskleroz'un Türkiye’de 70 yaş üzerindeki kişilerde görülme sıklığı yüzde 30’lara ulaşıyor.

Yolda yürürken bacağınızda ağrı hissediyor, spor yaparken ayaklarınızda ya da baldırlarınızda ağrı mı yaşıyorsunuz? Yürüyüş esnasında, bu ağrı nedeniyle durma ihtiyacı hissediyor musunuz? Bu hastalığı yaşayan insanların sık sık durma ihtiyacı hissetmesi ve genellikle vitrin önlerinde mola vererek ağrının geçmesini beklemesi nedeniyle halk arasında vitrin hastalığı olarak bilinen periferik damar hastalığı bu belirtiler ile seyredebiliyor. Bacaklardaki atardamarları etkileyen bu periferik damar hastalığı tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar yaratabiliyor.

Erkeklerde kadınlardan 5 kat daha sık görülen hastalığın Türkiye’de 70 yaş üzerinde görülme sıklığı yüzde 30’lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığının yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösterdiğine vurgu yapan uzmanlar hastalığın sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Hastalığın sıklığı erişkin erkeklerde yüzde 10 civarında

ATEROSKLEROZ'U TETİKLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ

Sigara kullanımı ve şeker hastalığı

Genetik eğilim: Ailede damar sertliği bağlı hastalık öyküsü

Hareketsiz bir yaşam

Kötü kolesterol ve trigliserit düzeylerinin kanda yüksek olması. İyi kolesterol düzeylerinin kanda düşük olması.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) veya ailede hipertansiyon öyküsü.

Kronik böbrek yetersizliği

Aşırı kilo veya obezite

HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİ?

Kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına görünmesi tavsiye ediliyor.

ATEROSKLEROZ'DA TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Oğuzkurt, Ateroskleroz tedavisinin bacak damar tıkanıklığı tedavisi ile aynı olduğunu belirtiyor. Buna göre hastaların hastalığı kötüleştiren şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi hastalıkları varsa bunların tedavisini çok düzenli yaptırması, sigara içiyorsa sigarayı mutlaka bırakması, mümkünse doğal ve sağlıklı beslenmesi ve bol bol yürümesi gerekiyor. Eğer bacaktaki şikayetler hayat kalitesini bozacak kadar ciddi değilse bazı ilaç tedavileri ve egzersiz öneriliyor. Ancak hiçbir ilacın tıkalı damarı açamayacağının bilinmesi gerekiyor. İlaçlar sadece yürümeyi rahatlatmak için veriliyor.





HASTALIK HAYAT KALİTESİNİ BOZMA NOKTASINA GELDİYSE...

Ameliyat ile damar tıkanıklığının açılması genelikle by pass ameliyatı ile oluyor. Anjiyo ile damar tedavisi dünyada en sık kullanılan tedavi yöntemi. Anjiyo ile bacak damar açmada balon, stent ve damar tıraşlama yöntemleri kullanılıyor. Ameliyata göre en önemli avantajı, daha kolay ve riskinin daha az olması. Ancak ameliyatın da bazı bölgelerde avantajları bulunuyor.

Balon tedavisi, stent tedavisi ve damar tıraşlama tümü anjiyo ile yapılan tedaviler. Bir ameliyat olmayan bu işlemlerde hasta ağrı hissetmiyor, gGenellikle aynı gün hasta evine gönderilebiliyor.

Seyrek olarak spinal stenoz denen omur daralmasında oluşan sinir basısı da bacaklarda yürümekle ağrı yapabiliyor. Bu ağrı da vitrin hastalığına benziyor. Bu durumda bacaklarda genellikle uyuşma, karıncalanma gibi sinir hasarı gösteren belirtiler de oluyor. Spinal stenoz durumunda hastanın nöroloji ya da beyin cerrahisi bölümlerine başvurması gerekiyor.





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