66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroit, Kuzey Amerika'da 1,5 kilometre yüksekliğinde bir tsunamiye neden oldu. Bilim insanları, mega dalgaların fosilleşmiş kalıntılarını ilk kez ortaya çıkardı.

Louisiana eyaletinde gözlemlenebilen tortuların içinde gömülü olan bu dalgalar, Louisiana Üniversitesi tarafından sismik görüntüleme yoluyla keşfedildi. Bilim insanları, asteroidin şu anda Meksika'daki Yucatán Yarımadası'na çarpmasının sonuçlarının izlerini bulmak da dahil olmak üzere, bu yok olma düzeyindeki olayın kanıtlarını araştırmak için onlarca yıl harcadı.

Olayın ardından, çarpma bölgesinden binlerce kilometre öteye gelgit dalgaları gönderen dev bir tsunaminin yanı sıra, devasa orman yangınları çıktı ve dünyayı saran toz bulutları oluştu. Earth & Planetary Science Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında sismik görüntülemeyi kullanan bilim insanları, çarpmanın meydana geldiği yüzeyin 1,5 kilometre altındaki toprağı inceledi. Ardından, bir kilometre aralıklara sahip ve 15 metre yüksekliğe sahip fosilleşmiş dalgalar buldular.

Araştırmacılar, bu dalgaların kıyıya yaklaştıkça 60 metre derinliğindeki sulara çarptığını söyledi. Bununla birlikte, Louisiana merkezinin 1,5 kilometre altında bulunan dalgaların yönünün önceki çalışmalarla tutarlı olduğu belirtildi.

Çalışmanın yazarı Gary Kinsland, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya 66 milyon yıl önce büyük asteroit çarpması nedeniyle 11 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Sular, o kadar derindi ki, 1,5 kilometre yüksekliğinde bir tsunami meydana geldi ve önüne çıkan her şeyi götürdü” dedi.

Araştırmacılar, çarpışmanın ardından deniz yaşamının karaya, kara yaşamının ise denize taşındığını ve bu süreçte milyonlarca canlının öldüğünü söyledi.