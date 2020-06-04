Doğa Dinozorun yediği son yemek bulundu

Dinozorun yediği son yemek bulundu

Doğa

Dinozorun yediği son yemek bulundu

Kanada’da 2011’de 110 milyon yıllık dinozor fosili bulunmuştu. Sırtı zırhlı bir otobur olan dinozorun mide ve bağırsaklarındaki gıdaların iyi korunmuş olduğu belirlendi.

04 Haziran 2020, Perşembe 09:33 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 110 milyon yıl önce son yemeğini yiyen zırhlı bir dinozor, bugünkü Kuzey Alberta’da bir nehir kenarında öldü ve dalgalara karıştı. Fosilleşmiş vücudu 2011’de Fort McMurray yakınlarındaki bir madende bulundu. Brandon Üniversitesi, Saskatchewan Üniversitesi ve Kraliyet Tyrrell Paleontoloji Müzesi araştırmacıları son derece iyi korunan nodosaur fosilinin sırlarını uzun süredir çözmeye çalışıyordu.

"Bugüne kadar en iyi korunmuş dinozor midesi"

Bu fosil, şimdiye dek dinozorların görünüşe ve yapısına dair pek çok şeye ışık tuttu. Şimdi de fosili inceleyen araştırmacılar, dinozorun bağırsağında son yemeğini buldu. Araştırmacılardan Jim Basinger, “Bir dinozorun böyle mükemmel biçimde korunmuş mide içeriği çok nadir bulunabilir. Bu mide, bugüne kadar görülen, en iyi korunmuş dinozor midesi” dedi. 5.5 metrelik 1.5 tonluk dinozorun yediği son yemeğin eğrelti otu olduğu ortaya çıktı.


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